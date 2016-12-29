«Сент-Луис» обыграл «Филадельфию», Тарасенко и Проворов отдали по голевому пасу

Хоккеисты «Сент-Луиса» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги переиграли «Филадельфию».

Встреча, прошедшая в Сент-Луисе на льду «Скоттрейд-центра», завершилась со счетом 6:3 в пользу хозяев. В их составе по шайбе забросили Кевин Шаттенкирк, Дэвид Перрон и Скотт Апшолл, а Робби Фаббри оформил хет-трик. У гостей отличились Уэйн Симмондс, Ник Казинс и Брэйден Шенн.

Российский нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко отыграл более 16 минут, отдал голевой пас, применил один силовой прием, окончив матч с нулевым показателем полезности.

Российский нападающий «Филадельфии» Роман Любимов провел на льду пять минут, схлопотал две минуты штрафа, окончив матч с показателем полезности «минус один».

Российский защитник «Филадельфии» Иван Проворов отыграл 23 минуты, нанес один бросок, отдал голевой пас, применил три силовых приема, трижды заблокировал броски соперника, окончив матч с показателем полезности «минус два».

В следующих матчах регулярного чемпионата «Сент-Луис» 31 декабря в 04:00 (мск) примет «Нэшвилл», а «Филадельфия» 31 декабря в 06:00 (мск) в гостях сразится с «Сан-Хосе».