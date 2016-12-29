«Сент-Луис» обыграл «Филадельфию», Тарасенко и Проворов отдали по голевому пасу
Хоккеисты «Сент-Луиса» в домашнем матче регулярного
чемпионата Национальной хоккейной лиги переиграли «Филадельфию».
Встреча, прошедшая в Сент-Луисе на льду «Скоттрейд-центра»,
завершилась со счетом 6:3 в пользу хозяев. В их составе по шайбе забросили Кевин
Шаттенкирк, Дэвид Перрон и Скотт Апшолл, а Робби Фаббри оформил хет-трик. У
гостей отличились Уэйн Симмондс, Ник Казинс и Брэйден Шенн.
Российский нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко отыграл
более 16 минут, отдал голевой пас, применил один силовой прием, окончив матч с
нулевым показателем полезности.
Российский нападающий «Филадельфии» Роман Любимов провел на
льду пять минут, схлопотал две минуты штрафа, окончив матч с показателем
полезности «минус один».
Российский защитник «Филадельфии» Иван Проворов отыграл 23
минуты, нанес один бросок, отдал голевой пас, применил три силовых приема,
трижды заблокировал броски соперника, окончив матч с показателем полезности «минус
два».
В следующих матчах регулярного чемпионата «Сент-Луис» 31 декабря в 04:00 (мск) примет «Нэшвилл», а «Филадельфия» 31 декабря в 06:00 (мск) в гостях сразится с «Сан-Хосе».
Матч
Сент-Луис - Филадельфия - 6:3 (2:1, 0:1, 4:1)
Голы:
Симмондс (Шенн, Конечны), 3:25 (0:1). Шаттенкирк (Стеен, Тарасенко), 15:01 (1:1 - бол.). Фаббри (Парайко), 19:48 (2:1 - бол.). Казинс (Проворов, Конечны), 24:32 (2:2). Шенн (Симмондс, Гостисбеер), 44:13 (2:3 - бол.). Перрон (Парайко), 45:53 (3:3). Апшолл (Петранжело, Эдмундсон), 47:13 (4:3). Фаббри (Берглунд, Яшкин), 55:01 (5:3). Фаббри (Штястны, Яшкин), 57:04 (6:3 - п.в.).
Место и дата
29 декабря 04:00, Скоттрейд Центр, Онлайн-трансляция