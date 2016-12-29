Максим Вылегжанин: Я получил от FIS письмо с уведомлением об отстранении

Российский лыжник Максим Вылегжанин получил от Международной федерации лыжного спорта (FIS) официальное уведомление о временном отстранении от соревнований.

- Я получил официальное письмо от FIS, в котором меня уведомили о временном отстранении от FIS стартов. Сказать, что это обидно, ничего не сказать. В письме говорится о том, что на одной пробирке моей допинг-пробы обнаружены царапины и отметины, и только поэтому я временно отстранен. Но я, сдав анализы в присутствии офицера ВАДА, соблюдая все антидопинговые правила, передал эти пробирки офицеру ВАДА, после чего вся ответственность за их целостность и сохранность лежит на нем. Я этих пробирок больше не видел. Я надеюсь , что в FIS все проанализируют, разберутся в этой ситуации и допустят меня к соревнованиям. Я никогда не стоял на пьедестале благодаря запрещенным препаратам, а только благодаря тренировкам, терпению, силе воле и стремлению к победе! Мои достижения на Олимпиаде в Сочи не возникли из ниоткуда. К своим наградам я шел долго и шаг за шагом , через победы на этапах КМ и серебро чемпионатов мира. И только через год после ОИ в Сочи я добился долгожданной золотой медали на чемпионате мира. На протяжении всего этого периода я сдавал очень много допинг- проб и никогда к ним не было никаких претензий. Я за чистый спорт ! К сожалению, до начала Tour de Ski никто ничего рассматривать, похоже, не собирается, а я целенаправленно готовился к этим соревнованиям. Поэтому, сейчас остается только ждать какого-либо решения и если понадобиться действовать дальше и отстаивать свою невиновность, - написал Вылегжанин в Instagram.

Ранее президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе сообщила, что олимпийский чемпион Александр Легков, трехкратный серебряный призер Олимпиады в Сочи, чемпион мира 2015 года Максим Вылегжанин и бронзовый призер ЧМ-2013 года Евгений Белов пропустят лыжную многодневку «Тур де Ски» из-за временного отстранения от соревнований под эгидой Международной федерации лыжного спорта (FIS).

Напомним, FIS на основе доклада главы независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричарда Макларена, расследовавшего применение допинга на ОИ-2014 в Сочи, отстранила шесть спортсменов сборной России по лыжным гонкам, участвовавших в Олимпиаде-2014, от международных соревнований.



Позже в Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) сообщили, что расследование в отношении шести спортсменов из РФ, отстраненных FIS, касается механических повреждений пробирок.