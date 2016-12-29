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Тевес перешел в «Шанхай Шэньхуа» и стал самым высокооплачиваемым футболистом мира

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Форвард «Бока Хуниорс» Карлос Тевес официально стал игроком «Шанхай Шеньхуа», об этом сообщает официальный сайт китайского клуба.

Подробности перехода не сообщаются. Известно только, что Тевес стал самым высокооплачиваемым футболистом в мире. В ближайшее время 32-летний нападающий в ближайшее время пройдем медицинское обследование. после чего присоединится к новому клубу.

По информации СМИ, аргентинец будет зарабатывать в Китае около 40 миллионов евро за сезон. 

В сезоне 2016 года «Шанхай» занял четвертое место в китайской лиге. Добавим, что в команде играют сенегалец Демба Ба, нигериец Обафеми Мартинс и колумбиец Фреди Гуарин.

Напомним, что Карлос Тевес, являющийся воспитанником «Бока Хуниорс», вернулся в родной клуб летом 2015 года, перейдя из «Ювентуса» за 6,5 миллиона евро. В нынешнем сезоне Тевес забил пять голов и сделал семь голевых передач в 11 матчах. 

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