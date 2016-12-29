Тевес перешел в «Шанхай Шэньхуа» и стал самым высокооплачиваемым футболистом мира
Форвард «Бока Хуниорс» Карлос Тевес официально стал игроком «Шанхай Шеньхуа», об этом сообщает официальный сайт китайского клуба.
Подробности перехода не сообщаются. Известно только, что Тевес стал самым высокооплачиваемым футболистом в мире. В ближайшее время 32-летний нападающий в ближайшее время пройдем медицинское обследование. после чего присоединится к новому клубу.
По информации СМИ, аргентинец будет зарабатывать в Китае около 40 миллионов евро за сезон.
В сезоне 2016 года «Шанхай» занял четвертое место в китайской лиге. Добавим, что в команде играют сенегалец Демба Ба, нигериец Обафеми Мартинс и колумбиец Фреди Гуарин.
Напомним, что Карлос Тевес, являющийся воспитанником «Бока Хуниорс», вернулся в родной клуб летом 2015 года, перейдя из «Ювентуса» за 6,5 миллиона евро. В нынешнем сезоне Тевес забил пять голов и сделал семь голевых передач в 11 матчах.