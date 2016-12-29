Ольга Подчуфарова: «Рождественская гонка» - интересный опыт, нужно оперативно переключаться

Россиянка Ольга Подчуфарова, завоевавшая в паре с Алексеем Волковым бронзу «Рождественской гонки» в масс-старте и преследовании, поделилась впечатлениями от своего выступления.

- Только увлеклась передвижением по дистанции, как все кончилось. Интересный опыт - нужно оперативно переключаться. Только приезжаешь на стадион, надо сразу стрелять. Мои ошибки были из-за этого. На самом деле, с Алексеем договорились, что создадим интригу: я стреляю не последней стрельбе один, он - ноль, и все нормально заканчивается, - цитирует Подчуфарову «Матч ТВ».

В гонке преследования победу одержали представители Германии Ванесса Хинц и Симон Шемпп. Вторыми финишировали их соотечественники Франциска Хильдебранд и Эрик Лессер. Россияне, ушедшие со старта третьими, всю гонку с переменным успехом вели борьбу за сохранение позиций.