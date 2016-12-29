Тренер ЖВК «Динамо» (Москва): Девчонки действительно хотели играть только на победу в Кубке России, но что-то где-то нас подломило

Главный тренер московского «Динамо» Юрий Панченко прокомментировал поражение своей команды от казанского «Динамо» в финале Кубка России.

- Очень хорошо сыграло «Динамо-Казань» – у них получалось практически все. Они переиграли нас в нападении, плюс мы немножко не справились с приемом. Наконец, доминиканка де ла Круз попала сегодня в «яму», была «не в своей тарелке». Все-таки, смена часовых поясов… Может, она и хотела бы сыграть лучше, но так, вот, получилось.

- Не могу сказать. Может быть, «перегорели». Девчонки действительно хотели играть только на победу, но что-то где-то нас подломило. Может быть, в первой партии, где в концовке совершили две глупые ошибки на переходящих мячах. В принципе, эта концовка должна была быть нашей, но мы вот так невнимательно отнеслись к этим мячам, а они, возможно, оказались решающими. В принципе, в первом сете проиграли-то нормально – 23:25, – потом имели преимущество, но, видимо, уже надломились психологически, - цитирует Панченко официальный сайт казанского «Динамо».

Волейболистки казанского «Динамо» обыграли в четырех партиях одноклубников из Москвы в финальном матче Кубка России среди женских команд. Встреча, прошедшая сегодня, 28 декабря, завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев площадки.