Ольга Вилухина: Подозрительны не наши пробы, а все эти доклады Макларена, списки Родченкова и их обвинения

Двукратный призер зимних Олимпийских игр-2014 в Сочи российская биатлонистка Ольга Вилухина сообщила, что все допинг-пробы, взятые у нее на протяжении карьеры, были чистыми.

Ранее Независимая комиссия Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Макларена передала в IBU информацию о 31 российском биатлонисте, которые подозреваются в употреблении допинга. Двое спортсменов, фамилии которых не были обнародованы, были отстранены от соревнований. Итальянская La Gazzetta dello Sport опубликовала информацию, согласно которой отстраненными спортсменками являются Ольга Вилухина и Яна Романова.

- Мне очень сложно хоть как-то объяснить появившуюся в СМИ информацию. Или хотя бы выдвинуть какие-то версии. Стали мы жертвами чьих-то больных фантазий или каких-то подковерных игр, я не знаю. Но все мои допинг-пробы на протяжении всей спортивной карьеры - до, во время и после игр в Сочи - были чистыми! И почему они вдруг стали подозрительными, я категорически не понимаю! Каждый следующий день после забора допинг-пробы (а в Сочи у нас их брали чуть ли не через день) в (систему) ADAMS мне приходил отрицательный ответ. Подозрительны не наши пробы, а все эти доклады Макларена, списки Родченкова и их бездоказательные обвинения.

Я буду бороться за чистоту своего имени и результатов. Если будут предъявлены обвинения, буду нанимать адвокатов и подавать в суд, потому что все происходящее - абсурд. И я уверена, что буду не одна в этой борьбе - слишком много спортсменов оказались под ударом, - заявила Вилухина «Р-Спорт».

На Играх в Сочи Вилухина завоевала две серебряные медали – в эстафете и спринте. В ее копилке также бронзовая медаль чемпионата мира, чемпионата Европы и чемпионата мира по летнему биатлону. Также Вилухина является трехкратной чемпионкой России. В ноябре биатлонистка объявила о завершении карьеры.