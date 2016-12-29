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Константин Емельянов возглавил «Луч-Энергию»

Источник:  ФК «Луч-Энергия»Комментарии

Российский специалист Константин Емельянов стал главным тренером «Луча-Энергии», сообщает официальный сайт клуба.

Емельянов ранее занимал должность старшего тренера в «Луче».  На посту главного тренера он сменил Сергея Передню, контракт с которым закончился еще 27 ноября.

Стоит отметить, что это уже второе назначение Константина Емельянова на должность наставника «Луча-Энергии». Впервые он руководил командой в сезоне-2012/2013, тогда под его руководством желто-синие стали чемпионами Зоны «Восток» и завоевали путевку в ФНЛ. Кроме того  за свою 12-летнюю тренерскую карьеру  Константин Владиленович четырежды исполнял в «Луче-Энергии» обязанности главного тренера:  в июне-августе 2009 года (после отставки Беньяминоса Зелькявичуса), в мае 2011  (после увольнения Франсиско Аркоса), в мае 2012  (после отставки Сергея Павлова) и в августе-ноябре этого года (замещал получившего травму Сергея Передню). 

Контракт с Константином Емельяновым заключен до конца текущего сезона. После 24 матчей «Луч-Энергия» занимает девятое место в ФНЛ, имея в своем активе 32 очка. 

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