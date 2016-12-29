Итальянский журналист: Промес подтвердил интерес к нему со стороны «Ливерпуля»

Итальянский журналист Эмануэле Джулианелли сообщил, что английский «Ливерпуль» заинтересован в приобретении форварда «Спартака» Квинси Промеса.

«Промес подтверждает интерес к нему со стороны «Ливерпуля» и других больших клубов. Ради хорошего предложения он готов покинуть Москву», - написал Джулианелли в своем твиттере.

Quincy Promes confirms the interest of Liverpool and of other important clubs. For a good offer he will leave Moscow. #LFC — Emanuele Giulianelli (@EmaGiulianelli) 28 декабря 2016 г.

Ранее сообщалось, что Промес - главная трансферная цель «Ливерпуля» зимой.

Напомним, Промес в текущем сезоне принял участие в 14 матчах «Спартака», в которых забил шесть мячей и отдал семь результативных передач. Всего за «Спартак» в различных турнирах Промес провел 78 игр, забил 37 голов и отдал 20 результативных передач. Минувшим летом голландец продлил контракт со «Спартаком» до 2021 года.

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