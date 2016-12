Итальянский журналист: Промес подтвердил интерес к нему со стороны «Ливерпуля»

Итальянский журналист Эмануэле Джулианелли сообщил, что английский «Ливерпуль» заинтересован в приобретении форварда «Спартака» Квинси Промеса.

«Промес подтверждает интерес к нему со стороны «Ливерпуля» и других больших клубов. Ради хорошего предложения он готов покинуть Москву», - написал Джулианелли в своем твиттере.

Quincy Promes confirms the interest of Liverpool and of other important clubs. For a good offer he will leave Moscow. #LFC