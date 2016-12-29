Переговоры «Трабзонспора» и «Спартака» по поводу трансфера Попова зашли в тупик

Полузащитник «Спартака» Ивелин Попов, скорее всего, останется в московском клубе, потому что его переход в «Трабзонспор» вряд ли состоится, сообщает Futbol Arena.

Турецкий клуб пока не смог договориться с красно-белыми по поводу перехода футболиста, переговоры зашли в тупик. Ранее сообщалось, что «Трабзонспор» готов заплатить за болгарина 5-6 млн евро.

Напомним, до приезда в Россию 29-летний Попов с 2010 по 2012 год выступал за другой турецкий клуб - «Газиантепспор».

В этом сезоне болгарин в 12 матчах чемпионата России забил два мяча и сделал две голевые передачи.