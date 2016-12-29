«Монпелье» не будет приглашать Адебайора

Президент «Монпелье» Луи Николлен опроверг информацию о возможном подписании контракта с форвардом Эммануэлем Адебайором.

32-летний нападающий провел первую половину сезона без клуба. Ожидалось, что Адебайор мог подписать контракт с «Лионом», однако клуб в последний момент отказался от приглашения форварда сборной Того из-за того, что в январе ему предстоит участвовать в Кубке Африки.

«Никогда не поднимался вопрос о подписании Адебайора. Кроме того, он собирается играть на Кубке Африки, так что это было бы глупо», – приводит Goal.com слова Николлена.

Ранее главный тренер «Монпелье» Фредерик Анц заявил, что клубу не помешал бы форвард.