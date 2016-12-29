Братья Березуцкие и Акинфеев поздравили всех с Новым годом (видео)
В официальном твиттере ЦСКА опубликовано очередное видеопоздравление от футболистов армейского клуба.
На этот раз с предстоящими новогодними праздниками всех поздравили защитники Алексей и Василий Березуцкие и вратарь Игорь Акинфеев.
В любой непонятной ситуации полагайся на сейв Акинфеева - правило, которое работает не только на футбольном поле 😄 pic.twitter.com/43NSkm97uM— ПФК ЦСКА Москва (@PFC_CSKA_MOSCOW) 29 декабря 2016 г.
Вчера легионеры ЦСКА Зоран Тошич и Понтус Вернблум рассказали, как надо праздновать Новый год в России.
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