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Братья Березуцкие и Акинфеев поздравили всех с Новым годом (видео)

Источник:  Twitter.comКомментарии

В официальном твиттере ЦСКА опубликовано очередное видеопоздравление от футболистов армейского клуба.

На этот раз с предстоящими новогодними праздниками всех поздравили защитники Алексей и Василий Березуцкие и вратарь Игорь Акинфеев. 

Вчера легионеры ЦСКА Зоран Тошич и Понтус Вернблум рассказали, как надо праздновать Новый год в России. 

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