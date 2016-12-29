Братья Березуцкие и Акинфеев поздравили всех с Новым годом (видео)

В официальном твиттере ЦСКА опубликовано очередное видеопоздравление от футболистов армейского клуба.

На этот раз с предстоящими новогодними праздниками всех поздравили защитники Алексей и Василий Березуцкие и вратарь Игорь Акинфеев.

В любой непонятной ситуации полагайся на сейв Акинфеева - правило, которое работает не только на футбольном поле 😄 pic.twitter.com/43NSkm97uM — ПФК ЦСКА Москва (@PFC_CSKA_MOSCOW) 29 декабря 2016 г.

Вчера легионеры ЦСКА Зоран Тошич и Понтус Вернблум рассказали, как надо праздновать Новый год в России.