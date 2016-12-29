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Тренер «Зенита» по физподготовке Николини: В «Ювентусе» уверены, что Витсель хочет перейти к ним

Источник:  CalciomercatoКомментарии

Тренер «Зенита» по физподготовке Карло Николини высказался о ситуации с возможным переходом полузащитника Акселя Витселя в «Ювентус».

- В «Ювентусе» уверены, что Витсель хочет перейти к ним. И это правда. Сейчас вопрос - в деньгах, «Зенит» хочет получить больше шести миллионов евро. В июне проблем с трансфером не было, но Витселю не нашли замену. Аксель - очень динамичный игрок с отличным пасом и скоростью. Если сравнивать с Погба - Витсель менее техничен, но сильнее и опытнее в тактическом плане. Он идеально подходит «Ювентусу», хотя такое говорить - не в моих интересах. Витсель усилит команду, - цитирует Николини Calciomercato со ссылкой на эфир Radio VS.

Напомним, ранее гендиректор «Ювентуса» Джузеппе Маротта заявил, что «Зенит» медлит с трансфером бельгийского полузащитника. По данным СМИ, туринский клуб предложил сине-бело-голубым за игрока шесть миллионов евро. Также сообщалось, что Витсель согласовал свой контракт с действующим чемпионом Италии.

Контракт 27-летнего футболиста действует до 30 июня 2017 года. В сезоне 2016/2017 Витсель провел 16 матчей в чемпионате России, отметился одним голом и двумя результативными передачами. За «Зенит» полузащитник выступает с сентября 2012 года. 

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