Эрий Байи: Моуринью – лучший тренер в мире

Защитник «Манчестер Юнайтед» Эрик Байи назвал главного тренера команды Жозе Моуринью лучшим специалистом в мире.

«Он великий тренер, лучший в мире. Я получаю удовольствие от работы с ним и возможности учиться у него.

Я надеюсь, что так будет продолжаться и дальше, и я останусь в «Юнайтед» на долгое время.

Я по-настоящему счастлив, доволен командой и партнерами. Собираюсь учиться и дальше», – приводит Goal.com слова Байи.

В нынешнем сезоне 22-летний ивуариец провел 11 матчей в премьер-лиге.