Эрий Байи: Моуринью – лучший тренер в мире
Защитник «Манчестер
Юнайтед» Эрик Байи назвал главного тренера команды Жозе Моуринью лучшим
специалистом в мире.
«Он великий тренер, лучший в мире. Я получаю удовольствие от работы с ним и возможности учиться у него.
Я надеюсь, что так будет продолжаться и дальше, и я останусь в «Юнайтед» на долгое время.
Я по-настоящему счастлив, доволен командой и партнерами. Собираюсь учиться и дальше», – приводит Goal.com слова Байи.
В нынешнем сезоне 22-летний ивуариец провел 11 матчей в премьер-лиге.
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