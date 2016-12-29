Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Салават Юлаев- : -Металлург
Хоккей  СКА- : -Локомотив
Хоккей  Давос- : -Автомобилист
Хоккей  Маунтфилд- : -Канада
Баскетбол  Црвена Звезда- : -ЦСКА
Хоккей  Россия (U-20)- : -США (U-20)
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Эрий Байи: Моуринью – лучший тренер в мире

Источник:  Goal.comКомментарии

Защитник «Манчестер Юнайтед» Эрик Байи назвал главного тренера команды Жозе Моуринью лучшим специалистом в мире.

«Он великий тренер, лучший в мире. Я получаю удовольствие от работы с ним и возможности учиться у него.

Я надеюсь, что так будет продолжаться и дальше, и я останусь в «Юнайтед» на долгое время.

Я по-настоящему счастлив, доволен командой и партнерами. Собираюсь учиться и дальше», – приводит Goal.com слова Байи.

В нынешнем сезоне 22-летний ивуариец провел 11 матчей в премьер-лиге.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Итальянский журналист: Промес подтвердил интерес к нему со стороны «Ливерпуля»Итальянский журналист Эмануэле Джулианелли сообщил, что английский «Ливерпуль» заинтересован в приобретении форварда «Спартака» Квинси Промеса.«Тоттенхэм» на выезде обыграл «Саутгемптон»Футболисты «Саутгемптона» в домашнем матче 18-го тура чемпионата Англии проиграли «Тоттенхэму» из Лондона.ЦСКА проявляет интерес к защитнику «Севильи»Защитник «Севильи» Тимоте Колодзейчак может переехать в чемпионат России. Об этом сообщает издание Estadio Deportivo.Вне закона логики. Почему Марсьяль решил покинуть «Манчестер Юнайтед»?Вне закона логики. Почему Марсьяль решил покинуть «Манчестер Юнайтед»?«Советский спорт» рассказывает историю игрока, который будучи футболистом основы, решил покинуть клуб.«Манчестер Юнайтед» отказался от идеи приобретения ЛинделёфаЗащитник «Бенфики» Виктор Линделёф не станет игроком «Манчестер Юнайтед» в зимнее трансферное окно. Об этом сообщает BBC.«Арсенал» готов приобрести Ройса в случае ухода Алексиса СанчесаПолузащитник дортмундской «Боруссии» Марко Ройс может переехать в чемпионат Англии. Об этом сообщает издание Daily Mail.«Челси» поборется с «Ювентусом» за полузащитника «Аталанты»«Челси» поборется с «Ювентусом» за полузащитника «Аталанты»Тренерский штаб «Челси» во главе с Антонио Конте планирует усилить состав лондонской команды в январе 2017 года.Линделёф не станет игроком «Манчестер Юнайтед» в январеПо информации издания O Jogo, защитник «Бенфики» Виктор Линделёф останется в португальской команде как минимум до лета 2017 года.Марсьяль может сменить «Манчестер Юнайтед» на «Севилью»Форвард «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль может в зимнее трансферное окно перейти в «Севилью». Об этом сообщил представитель 21-летнего француза Филипп Ламболи.Райан Гиггз может возглавить «Суонси»Легенда «Манчестер Юнайтед» и сборной Уэльса Райан Гиггз может занять пост главного тренера «Суонси».Руководство «Лестера» готово потратить 30 миллионов фунтов на зимние трансферыРуководители «Лестера» готовы предпринять решительные меры для улучшения турнирного положения команды в текущем сезоне АПЛ.Сын ван Перси забил гол в стиле Мхитаряна (видео)Сын нападающего «Фенербахче» Робина ван Перси забил гол ударом скорпиона в стиле Генриха Мхитаряна, сообщает «Евро-Футбол.Ру».Стам может возглавить «Суонси»Бывший защитник сборной Нидерландов Яп Стам может возглавить английский «Суонси», сообщает Telegraaf.nl.Армянский скорпион и пиво с Конте. Пять главных событий 18-го тура АПЛАрмянский скорпион и пиво с Конте. Пять главных событий 18-го тура АПЛ«Советский спорт» рассказывает о самых интересных событиях 18-го тура английской премьер-лиги.Разгром Латвии, 800-е очко Малкина и Гиггза ждут в «Суонси». Главные новости утра«Советский спорт» предлагает начать день с главных новостей утра среды.Букмекеры считают Гиггза основным кандидатом на пост главного тренера «Суонси»Новым главным тренером «Суонси» может стать Райан Гиггз. Об этом сообщают британские СМИ.Жулиано: Конечно, я бы не отказался от перехода в английскую премьер-лигуПолузащитник «Зенита» Жулиано сказал, что он не отказался бы поиграть за команду английской премьер-лиги, несмотря на календарь их матчей на праздники.Юрген Клопп: Марк Хьюз любит использовать Крауча в матчах против «Ливерпуля»Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился впечатлениями после матча против «Сток Сити» в 18-м туре чемпионата Англии. Напомним, что его команда победила со счетом 4:1.АПЛ. 18-й тур. «Ливерпуль» обыграл «Сток Сити» и другие матчи«Советский спорт» предлагает вашему вниманию результаты матчей 18-го тура чемпионата Англии.Боб Брэдли уволен с поста главного тренера «Суонси» спустя 11 матчейГлавный тренер «Суонси» Боб Брэдли отправлен в отставку, сообщает официальный сайт «лебедей».

Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтедкалендарьстатистика
Жозе Моуринью
Жозе Моуриньювсе новости
Эрик Байи
Эрик Байивсе новости
Чемпионат Англии
Чемпионат Англиитаблицакалендарьстатистикатексты/новости