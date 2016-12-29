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«Зенит» не готов платить за Гуделя больше 4 млн евро

Елена Корсунская
Источник:  «Soccernews.nl»Комментарии

«Зенит» не планирует платить за полузащитника «Аякса» Неманью Гуделя больше 4 миллионов евро, сообщает soccernews.nl.

Голландский клуб хочет получить за футболиста не менее 6 миллионов евро. Кроме «Зенита» интерес к 25-летнему полузащитнику проявляют «Севилья», «Реал Сосьедад» и «Саутгемптон». 

По информации источника, есть вероятность, что Гудель все же перейдет в английский клуб, только «Саутгемптон» готов заплатить требуемую «Аяксом» сумму. Испанские клубы, также как и «Зенит», отказались платить более 4 миллионов евро. 

Напомним, 25-летний полузащитник выступает за «Аякс» с 2015 года. Ранее он также защищал цвета голландских клубов АЗ и «Бреды».

В сезоне-2016/17 Гудель провел шесть матчей в чемпионате Голландии, забил два гола и сделал один результативный пас. Также на его счету четыре матча в составе сборной Сербии в отборочном цикле чемпионата мира-2018.

Портал Transfermarkt.de оценивает стоимость Гуделя в 5,5 миллионов евро. 

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