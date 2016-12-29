Новый контракт Панарина рассчитан на два года и 12 миллионов долларов

Форвард «Чикаго» Артемий Панарин согласовал с «Чикаго» двухлетний контракт на 12 миллионов долларов, сообщает TSN.

В нынешнем сезоне истекает контракт новичка, который Панарин подписал с «черными ястребами» 29 апреля 2015 года.

Таким образом, по окончании сезона он мог стать свободным агентом. Новый контракт со средней зарплатой в шесть миллионов долларов вступит в силу, начиная с сезона 2017/2018.

В 37 матчах регулярного чемпионата Панарин набрал 37 (15+22) очков и лидирует в команде по набранным очкам.

Добавим, что по итогам прошлого сезона российский форвард стал обладателем «Колдер Трофи» как лучший новичок.