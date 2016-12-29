Федор Климов: Пока Столбова восстанавливалась, я вообще не знал, будем ли мы продолжать или нет
Олимпийский чемпион по фигурному катанию Федор Климов рассказал, как проводил свое время, пока его партнерша по паре Ксения Столбова восстанавливалась от травмы ноги.
– Неопределенность тянулась с лета, всю осень, до того момента, как Ксения не начала кататься. Я вообще не знал, будем ли мы продолжать или нет. Начал задумываться, а что делать, если вдруг ничего не получится. Спасало комментирование на ТВ, учеба и всякие общественные мероприятия, выборы в Комиссии спортсменов. Это помогало отвлечься.
– Какие-то запасные варианты для себя рассматривали?
– На этот счет старался не забивать себе голову. Я понимал, что все может быть. Никогда бы не подумал, что из-за того, что ногу надавило коньком, лечение настолько затянется. Я ногу после перелома быстрее залечил. Но в данной ситуации от меня мало что зависело. Решил, что все проблемы надо решать по мере поступления. При удачном развитии, нужно подготовиться, ехать на чемпионат России и выступить там. Если мы можем кататься – хорошо, если нет – буду думать, что дальше.
Чтобы не изводить себя разными мыслями, попробовал заняться чем-то другим. Подумал, что если кто-то будет заинтересован во мне, то в первое время, смогу комментировать на ТВ. У меня ведь тоже здоровье не железное, как выясняется, и долго ли я еще продержусь в спорте, неизвестно. Если же продолжать – надо работать ради Олимпийских игр. Выступить на Олимпиаде – главная цель для любого спортсмена, – приводит слова Климова официальный сайт Федерации фигурного катания на коньках России.
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Напомним, из-за травмы Столбовой пара пропустила этапы Гран-при в Москве и Саппоро, на которые была заявлена перед началом сезона 2016/2017. После восстановления партнерши олимпийские чемпионы-2014 выступили на чемпионате России в Челябинске и заняли там первое место.