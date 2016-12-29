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Федор Климов: Пока Столбова восстанавливалась, я вообще не знал, будем ли мы продолжать или нет

Источник:  Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР)Комментарии

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Федор Климов рассказал, как проводил свое время, пока его партнерша по паре Ксения Столбова восстанавливалась от травмы ноги.

– Неопределенность тянулась с лета, всю осень, до того момента, как Ксения не начала кататься. Я вообще не знал, будем ли мы продолжать или нет. Начал задумываться, а что делать, если вдруг ничего не получится. Спасало комментирование на ТВ, учеба и всякие общественные мероприятия, выборы в Комиссии спортсменов. Это помогало отвлечься.

– Какие-то запасные варианты для себя рассматривали?
– На этот счет старался не забивать себе голову. Я понимал, что все может быть. Никогда бы не подумал, что из-за того, что ногу надавило коньком, лечение настолько затянется. Я ногу после перелома быстрее залечил. Но в данной ситуации от меня мало что зависело. Решил, что все проблемы надо решать по мере поступления. При удачном развитии, нужно подготовиться, ехать на чемпионат России и выступить там. Если мы можем кататься – хорошо, если нет – буду думать, что дальше.

Чтобы не изводить себя разными мыслями, попробовал заняться чем-то другим. Подумал, что если кто-то будет заинтересован во мне, то в первое время, смогу комментировать на ТВ. У меня ведь тоже здоровье не железное, как выясняется, и долго ли я еще продержусь в спорте, неизвестно. Если же продолжать – надо работать ради Олимпийских игр. Выступить на Олимпиаде – главная цель для любого спортсмена, – приводит слова Климова официальный сайт Федерации фигурного катания на коньках России.

Федор Климов: Программа о депрессии – это про нас

Напомним, из-за травмы Столбовой пара пропустила этапы Гран-при в Москве и Саппоро, на которые была заявлена перед началом сезона 2016/2017. После восстановления партнерши олимпийские чемпионы-2014 выступили на чемпионате России в Челябинске и заняли там первое место.

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