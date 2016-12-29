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Федор Смолов: У меня состоялся серьезный разговор с самим собой. И я поменял все в своей жизни

Источник:  Еженедельник «Футбол»Комментарии

Нападающий «Краснодара» Федор Смолов рассказал, когда в его жизни произошел переломный момент.

- Сто процентов что-то щелкнуло. Вот только большинство пытается это увязать с расставаниями, с какими-то там событиями в личной жизни. А это не так. У меня просто произошел разговор с самим собой. Самолюбие взыграло. Что, я не понимаю, что у меня есть талант? Я в «молодежке» забивал больше всех. И в юношеской сборной забивал больше всех, всегда и везде был на виду. А при переходе во взрослый футбол все не шло у меня и не шло. И я решил в первую очередь сам себе доказать, что способен на многое на самом деле. 

Все думают, что все началось в «Урале». На самом деле - гораздо раньше. Просто когда я принял это решение и поменял все, это по щелчку пальцев не могло в один момент отразиться на результатах. Но я понимал, что нужно терпеть, что нужно ждать, и если я буду продолжать работать и трудиться, то мне это все вернется. Так и произошло. И все начало возвращаться как раз в период моей игры в «Урале». Плюс хорошо, что попался Александр Федорович Тарханов. Он выпускал меня нападающим и не ограничивал на поле. Так и говорил: «Я вижу по твоим игровым способностям, что тебя не стоит ограничивать. Ты можешь делать на поле все, что пожелаешь», - цитирует Смолова еженедельник «Футбол». 

В текущем сезоне Смолов провел за «Краснодар» в РФПЛ 12 матчей, забил 10 мячей и отдал одну результативную передачу.  Футболист выступает за краснодарский клуб с 2015 года. Сезон-2014/15 форвард провел в «Урале». За сборную России Смолов сыграл 19 матчей и забил шесть мячей. 

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