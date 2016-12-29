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Президент UFC: Отец Хабиба не захотел боя с Жозе Алдо

Источник:  Allboxing.ruКомментарии

Президент UFC Дана Уайт подтвердил информацию, согласно которой российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов отказался от поединка с бразильцем Жозе Алдо.

Ранее последний заявил, что причиной тому послужило решение отца спортсмена из РФ, который посчитал этот поединок нецелесообразным.

«Жозе Алдо просил боя с Хабибом. Он просил с ним бой, потому что Хабиб выглядит главным в дивизионе. Алдо хотел драться с ним. Отец Хабиба не захотел этого боя. Он хочет, чтобы Хабиб отдохнул. Мне самому нравится такой бой. Хабиб против Алдо – это было бы весело», – приводит слова Уайта Allboxing.ru.

Отец Нурмагомедова: Заявление Алдо? Не вижу смысла выставлять Хабиба против маленького парня

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