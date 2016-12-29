Президент UFC: Отец Хабиба не захотел боя с Жозе Алдо

Президент UFC: Фергюсон сказал, что не выйдет на бой с Хабибом, пока ему не будут платить столько же

Президент UFC Дэйна Уайт заверил, что бой между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном может не состояться. По словам главы организации, причиной тому могут стать требования со стороны Фергюсона.