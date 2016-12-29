Президент UFC: Отец Хабиба не захотел боя с Жозе Алдо
Президент UFC Дана Уайт подтвердил информацию, согласно которой российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов отказался от поединка с бразильцем Жозе Алдо.
Ранее последний заявил, что причиной тому послужило решение отца спортсмена из РФ, который посчитал этот поединок нецелесообразным.
«Жозе Алдо просил боя с Хабибом. Он просил с ним бой, потому что Хабиб выглядит главным в дивизионе. Алдо хотел драться с ним. Отец Хабиба не захотел этого боя. Он хочет, чтобы Хабиб отдохнул. Мне самому нравится такой бой. Хабиб против Алдо – это было бы весело», – приводит слова Уайта Allboxing.ru.
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