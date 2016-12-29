Президент Федерации футбола Украины: Хотим, чтобы ЧМ-2018 провели не в России

Президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко рассказал, что хочет, чтобы сборная Украины поехала на ЧМ-2018, но не хочет, чтобы мировое первенство проходило в России.

- Мы хотим поехать на чемпионат мира и очень хотим, чтобы он не был в России.

- Глава ФИФА Инфантино говорит, что у России отнимать мундиаль не будут...

- Во-первых, у нас нет еще выигранного права куда бы то ни было ехать. Давайте сначала завоюем участие в финальной части чемпионата мира, а потом будем решать - ехать, не ехать. К этому времени, может, все-таки что-то и произойдет, допинговые и другие расследования могут иметь свои последствия. Но опять же я не хотел бы это комментировать, потому что мы еще не завоевали путевку на чемпионат мира.

- Кто будет принимать решение - ехать или нет в Россию?



- Исполком ФФУ с учетом мнения общественности. Опять же это должно быть взвешенное решение. А если мы не получим права выступления, о чем мы вообще сейчас говорим? Будет чемпионат мира в России, не будет... Это компетенция международных органов. В моей компетенции - сделать все, чтобы нашей сборной были созданы лучшие условия для качественной подготовки к каждой игре и она показала лучший результат - заняла первое место в отборочной группе или прошла на чемпионат мира через плей-офф. А уже затем будем думать о других вопросах, - цитирует Павелко «Сегодня.ua».

Напомним, ЧМ-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи, Казани, Калининграде, Волгограде, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге.