Моуринью не намерен отпускать Марсьяля в «Севилью»

Тренерский штаб «Манчестер Юнайтед» во главе с Жозе Моуринью не намерен отпускать нападающего Антони Марсьяля в другой клуб. Об этом сообщает издание Daily Express.



По информации источника, специалист заблокировал трансфер игрока сборной Франции в «Севилью». Ранее агент футболиста заявил, что сейчас его клиент детально изучает предложение от испанского клуба. По сообщениям прессы, на форварда также претендует лондонский «Вест Хэм».

На данный момент 21-летний Марсьяль провел во всех турнирах за «МЮ» 16 матчей, забил 4 гола и отдал 3 голевые передачи.



Вне закона логики. Почему Марсьяль решил покинуть «Манчестер Юнайтед»?