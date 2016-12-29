В случае ухода Венгера, «Арсенал» планирует пригласить Аллегри

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри может покинуть туринский клуб летом 2017 года.



Как сообщает издание The Sun, итальянский специалист входит в сферу интересов лондонского «Арсенала». «Пушкари» пока не уверены, что нынешний рулевой команды Арсен Венгер продлит контракт с клубом. Аллегри рассматривается руководством «канониров» в качестве запасного варианта.



Ранее сообщалось, что итальянец может быть уволен из «Ювентуса», не доработав до конца нынешнего сезона.



Аллегри является главным тренером «Ювентуса» с 2014 года. За это время команда под его руководством выиграла чемпионат (2 раза), Кубок (2) и Суперкубок Италии. Также он выводил «Ювентус» в финал Лиги чемпионов.