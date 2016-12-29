Али Гаджибеков: Нужно подождать недельку, тогда будет ясность с тренером «Анжи»

Защитник «Анжи» Али Гаджибеков высказал свое мнение о возможных перестановках в команде в связи со сменой владельца клуба.

- Я сейчас ничего не знаю, никто ничего не знает. До этого говорили, что зимой могут быть какие-то перестановки, к этому был готов. Сейчас пока тихо все, никаких новостей нет. Думаю, в ближайшую неделю все ясно будет. В клубе шли разговоры о перестановках, еще когда чемпионат шел. Дыма без огня не бывает, нужно быть ко всему готовым. Тем более в «Анжи» постоянно разные перестановки бывают. Посмотрим, будем двигаться дальше. Шли разговоры о смене тренера, о Ташуеве, о Кононове. Опять-таки, это только разговоры. Думаю, сейчас будет ясность, кто конкретно будет тренером, какие перестановки будут. Нужно подождать недельку. С Сулейманом Керимовым не виделся давно. Полтора-два года, - сказал Гаджибеков в интервью «Матч ТВ».

Напомним что вчера стало известно, что новым владельцем махачкалинского клуба стал Осман Кадиев. Ранее клуб из Дагестана принадлежал другому российскому бизнесмену Сулейману Керимову. После 17 туров «Анжи» занимает 11-е место в чемпионате России, в активе команды 20 очков. Сейчас команду возглавляет чех Павел Врба.