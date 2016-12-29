ВФСО «Динамо» приняло решение купить акции одноименного футбольного клуба у банка ВТБ

Всероссийское физкультурно-спортивное общество (ВФСО) «Динамо» приняло единогласное решение купить у банка ВТБ акции одноименного московского футбольного клуба.



«ВФСО «Динамо» единогласно приняло решение купить у банка ВТБ 74,99% акций ФК «Динамо» за рубль каждую», – сообщили агентству «Р-Спорт» в пресс-службе общества.



Ранее наблюдательный совет ВТБ решил прекратить участие банка в акционерном обществе «Футбольный клуб «Динамо-Москва», продав 74% акций ВФСО «Динамо». ВФСО, которому в данный момент принадлежат 25% акций клуба, сообщало, что получило от ВТБ предложение о приобретении акций за символическую сумму в 1 рубль.



Позже Федеральная антимонопольная служба (ФАС) удовлетворила ходатайство ВФСО «Динамо» о приобретении 74% акций ФК «Динамо».



В декабре председатель ВФСО «Динамо» Владимир Стржалковский сообщил, что текущая задолженность клуба составляет 806 миллионов рублей, а бюджет «Динамо» планируется сократить более чем на 60%.