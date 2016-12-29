Нобель Арустамян: Тевес бежит от денег, но они всегда его находят

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Нобель Арустамян высказался о трансфере аргентинского форварда Карлоса Тевеса в «Шанхай Шэньхуа».



Ранее стало известно, что игрок, переехав в чемпионат Китая, стал самым высокооплачиваемым футболистом мира, подписав контракт с зарплатой в 615 тысяч фунтов в неделю.



«Остается только порадоваться за Карлитоса. Он бежит от денег, но они всегда его находят», – написал Арустамян на своей странице в Twitter.