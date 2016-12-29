Нобель Арустамян: Тевес бежит от денег, но они всегда его находят
Комментатор телеканала «Матч ТВ» Нобель Арустамян высказался о трансфере аргентинского форварда Карлоса Тевеса в «Шанхай Шэньхуа».
Ранее стало известно, что игрок, переехав в чемпионат Китая, стал самым высокооплачиваемым футболистом мира, подписав контракт с зарплатой в 615 тысяч фунтов в неделю.
«Остается только порадоваться за Карлитоса. Он бежит от денег, но они всегда его находят», – написал Арустамян на своей странице в Twitter.
Остаётся только порадоваться за Карлитоса. Он бежит от денег, но они всегда его находят.)) https://t.co/c9btd4XxN8— Nobel Arustamyan (@ANobelito) 29 декабря 2016 г.
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