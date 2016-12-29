Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Салават Юлаев- : -Металлург
Хоккей  СКА- : -Локомотив
Хоккей  Давос- : -Автомобилист
Хоккей  Маунтфилд- : -Канада
Баскетбол  Црвена Звезда- : -ЦСКА
Хоккей  Россия (U-20)- : -США (U-20)
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Нобель Арустамян: Тевес бежит от денег, но они всегда его находят

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Нобель Арустамян высказался о трансфере аргентинского форварда Карлоса Тевеса в «Шанхай Шэньхуа».

Ранее стало известно, что игрок, переехав в чемпионат Китая, стал самым высокооплачиваемым футболистом мира, подписав контракт с зарплатой в 615 тысяч фунтов в неделю.

«Остается только порадоваться за Карлитоса. Он бежит от денег, но они всегда его находят», – написал Арустамян на своей странице в Twitter.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Тевес перешел в «Шанхай Шэньхуа» и стал самым высокооплачиваемым футболистом мираФорвард «Бока Хуниорс» Карлос Тевес официально стал игроком «Шанхай Шеньхуа», об этом сообщает официальный сайт китайского клуба.Бальде перейдет в ЦСКА, а Цаллагов в «Зенит»? Таблица трансферов РФПЛБальде перейдет в ЦСКА, а Цаллагов в «Зенит»? Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и состоявшихся переходах в зимнее трансферное окно в РФПЛ.Федор Смолов: Китайский клуб предлагал мне космические условия, ни у кого в РФПЛ нет таких зарплатНападающий «Краснодара» Федор Смолов, признанный лучшим игроком в России по итогам 2016 года, рассказал о предложениях со стороны других команд.Игорь Шалимов: Возвращаем из аренды КомличенкоГлавный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов заявил, что клуб возвращает нападающего Николая Комличенко из аренды.Никита Глушков стал игроком «Урала»Состав «Урала» пополнил 22-летний полузащитник Никита Глушков.Жизнь в рассоле. Продолжение темы странного трансфера НовосельцеваЖизнь в рассоле. Продолжение темы странного трансфера Новосельцева«Советский спорт» попытался получить реакцию вовлеченных сторон на 8-миллионный (в рублях) трансфер Ивана Новосельцева.Тевес близок к подписанию контракта с «Шанхай Шеньхуа»Форвард «Бока Хуниорс» Карлос Тевес близок к переходу в «Шанхай Шеньхуа». Главный тренер китайского клуба Густаво Пойет сообщил, что сторонам осталось урегулировать последние детали контракта.Нападающий «Анжи» Бериша перейдет в «Терек»Нападающий «Анжи» Бернард Бериша в ближайшие дни перейдет в «Терек», сообщает официальный инстаграм грозненцев.Анатолий Бышовец: Возможно, Джикии не хватает опыта, но перспективы в «Спартаке» у него естьЗаслуженный тренер России Анатолий Бышовец – о свершившемся трансфере защитника «Амкара» Георгия Джикии в «Спартак».Георгий Джикия: Рассчитываю закрепиться в основе «Спартака»Защитник Георгий Джикия прокомментировал переход из «Амкара» в «Спартак».«Спартак» подтвердил переход Джикии«Спартак» на своем официальном сайте подтвердил переход из «Амкара» защитника Георгия Джикии.Евгений Ловчев: Джикия – это хороший трансфер для «Спартака»Обозреватель «Советского Спорта» Евгений Ловчев – о свершившемся трансфере защитника «Амкара» Георгии Джикии в «Спартак».Джикия подписал контракт со «Спартаком»Защитник Георгий Джикия подписал контракт со «Спараком» в офисе клуба.Президент «Амкара» подтвердил переход Джикии в «Спартак»Президент «Амкара» Геннадий Шилов подтвердил переход защитника Георгия Джикии в «Спартак».«Как в «Челси» умудряются это делать?». Рассказываем, почему недоумевает Оуэн«Как в «Челси» умудряются это делать?». Рассказываем, почему недоумевает Оуэн«Советский спорт» вспоминает самые выгодные сделки в истории лондонского клуба.«Шахтер» объявил о переходе Селезнева в «Карабюкспор»Нападающий Евгений Селезнев покидает «Шахтер» и станет игроком «Карабюкспора». Об этом сообщает официальный сайт донецкого клуба.Александр Тарханов: Считаю, что переход Ломакина в «Урал» – правильное решениеГлавный тренер «Урала» Александр Тарханов прокомментировал переход полузащитника «Енисея» Александра Ломакина в уральскую команду.«Урал» подписал контракт на 4,5 года с полузащитником Александром Ломакиным«Урал» подписал контракт с полузащитником Александром Ломакиным, который начинал сезон в красноярском «Енисее». Об этом сообщил официальный сайт уральской команды.Оуэн выразил восхищение трансферной политикой «Челси»Бывший нападающий «Ливерпуля» Майкл Оуэн высказался о трансфере полузащитника «Челси» Оскара в китайский клуб «Шанхай СИПГ».Арсен Венгер: Переход Оскара из «Челси» в «Шанхай СИПГ» – сюрприз для меняГлавный тренер «Арсенала» Арсен Венгер удивлен переходом полузащитника сборной Бразилии Оскара в чемпионат Китая.
Главные новости
Футбол
ВФСО «Динамо» приняло решение купить акции одноименного футбольного клуба у банка ВТБ
Футбол
В случае ухода Венгера, «Арсенал» планирует пригласить Аллегри
MMA
Президент UFC: Фергюсон сказал, что не выйдет на бой с Хабибом, пока ему не будут платить столько же
Футбол
Президент Федерации футбола Украины: Хотим, чтобы ЧМ-2018 провели не в России
MMA
Президент UFC: Отец Хабиба не захотел боя с Жозе Алдо
Футбол
Федор Смолов: У меня состоялся серьезный разговор с самим собой. И я поменял все в своей жизни
Хоккей
Новый контракт Панарина рассчитан на два года и 12 миллионов долларов
MMA
Вадим Немков нокаутировал Висенте на турнире Rizin в Японии
Футбол
«Зенит» не готов платить за Гуделя больше 4 млн евро
Футбол
Братья Березуцкие и Акинфеев поздравили всех с Новым годом (видео)
все новости
Шанхай Шеньхуа
Шанхай Шеньхуакалендарьстатистика
Карлос Тевес
Карлос Тевесвсе новости
Нобель Арустамян
Нобель Арустамянвсе новости
Свершившиеся трансферы
Свершившиеся трансферы