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Тренер сборной Украины: В плане стрельбы Домрачева готова к стартам

Источник:  ПодробностиКомментарии

Тренер женской сборной Украины по биатлону Александр Биланенко рассказал, как олимпийская чемпионка Дарья Домрачева готовится к сезону после рождения ребенка.

- Я ее видел на тренировках в Шушене в Норвегии. То что я видел на огневом рубеже говорит о том, что в стрелковом плане она давно готова к стартам. На лыжне я ее почти не видел, трудно судить о ее форме. Хотя, примеры говорят о том, что и после рождения ребенка можно демонстрировать высокие результаты, - цитирует Биланенко украинское издание «Подробности». 

Напомним, белорусская спортсменка планирует вернуться на этапы Кубка мира в 2017 году. 1 октября, в семье Домрачевой и знаменитого норвежского биатлониста Уле-Эйнара Бьорндаолена родилась дочь. Ее назвали Ксенией.

Домрачева - трехкратная олимпийская чемпионка Сочи-2014 и двукратная чемпионка мира. 

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