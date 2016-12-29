Россия обыграла Латвию на «Кубке Рижской думы»

Мужская сборная России по гандболу одержала вторую победу на турнире Кубок Рижской думы. В матче со сборной Латвии команда Дмитрия Торгованова выиграла с преимуществом в восемь мячей (27:19).

Самым результативным игроком матча стал Дмитрий Ковалев, забивший 11 голов.

В заключительном матче на турнире Россия в четверг сыграет с Белоруссией.

Рига (Латвия)

«Кубок Рижской думы»

2-й тур

Латвия – Россия – 19:27 (13:14)

Россия: Ковалев (11), Киселев (5), Чипурин (3), Валиуллин (2), Шкуринский (2), Сорока (1), Дибиров (1), Асланян (1), Атьман (1).