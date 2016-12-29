Россия обыграла Латвию на «Кубке Рижской думы»
Мужская сборная
России по гандболу одержала вторую победу на турнире Кубок Рижской думы. В
матче со сборной Латвии команда Дмитрия Торгованова выиграла с преимуществом в
восемь мячей (27:19).
Самым результативным игроком матча стал Дмитрий Ковалев, забивший 11 голов.
В заключительном матче на турнире Россия в четверг сыграет с Белоруссией.
Рига (Латвия)
«Кубок Рижской думы»
2-й тур
Латвия – Россия – 19:27
(13:14)
Россия: Ковалев (11), Киселев (5), Чипурин (3), Валиуллин (2), Шкуринский (2), Сорока (1), Дибиров (1), Асланян (1), Атьман (1).
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