Допинг-проба Алояна оказалась положительной из-за капель в нос

Глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Владимир Уйба рассказал, почему допинг проба российского боксера Миши Алояна оказалась положительной.

- Есть же вещи, когда спортсмен говорит - я ошибся. Наш боксер - у него действительно заболевание, при котором постоянная заложенность носа, он принимает эфедриновые препараты, сосудосуживающие, чтобы на ринге дышать. Действительно этого нельзя было делать, но человек автоматически прыснул себе в нос... Можно же посмотреть - он принимал именно этот препарат, мы показали это. Но никого не волнует, что он прыснул, чтобы выйти на ринг - иначе дышать не мог. Это терапевтическое исключение (TUE) в чистом виде, но у нас не принимают (заявку на него)! Говорят - вы его лечите, пусть он выходит на ринг без капель, содержащих эфедрин. Всем разрешают то, о чем мы даже думать не можем.

Мы в Рио-де-Жанейро рекордсмены как сборная (по количеству проб), у нас взяли в три раза больше анализов, чем у любой страны. Но несчастный Алоян с каплями... Это смешно и больно. Он не принимал наркотики, гормоны, прыснул два раза, потому что дышать не мог. Это нужно чисто по-человечески понимать. Можно вынести порицание, доктора поругать. Но подход-то - забрать медаль, ошельмовать - «он - допинг». Двойные стандарты сегодня, - сказал Уйба.

Напомним, серебряный призер Рио Миша Алоян 8 декабря был лишен награды из-за положительной допинг-пробы, взятой во время соревнований 21 августа в Бразилии. Проба А выявила наличие в организме спортсмена препарата туаминогептана, который считается стимулятором.