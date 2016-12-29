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Дмитрий Торгованов: Во вторых таймах наши вратари стоят лучше, чем в первых.

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Главный тренер мужской сборной России Дмитрий Торгованов подвел итоги матча с Латвией (27:19) на «Кубке Рижской думы».

«У нас опять кадровая потеря, вы видели, что на трибуне сидел Саша Деревень, он подвернул ногу, надеюсь, что это повреждение не окажется серьезным. Интересно получается, во вторых таймах наши вратари стоят лучше, чем в первых.

В матче с Египтом – Киреев, в игре с Латвией – Богданов. В матче с белорусами после перерыва место в воротах займет Павленко. Если ничего экстраординарного не произойдет, каждый голкипер получит по 60 минут на этом турнире. Мне понравилось, что в матче с Латвией контратаки возникали не только из-за потерь соперника, но и после удачно поставленного блока и перехватов. Удачно вошел в игру Саша Шкуринский», – приводит слова Торгованова официальный сайт Федерации гандбола России.

Напомним, самым результативным игроком матча стал Дмитрий Ковалев, забивший 11 голов.

В заключительном матче на турнире Россия в четверг сыграет с Белоруссией.

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