«Интер» готов заплатить за Санчеса 150 млн евро

Полузащитник лондонского «Арсенала» Алексис Санчес может вернуться в чемпионат Италии.



Как сообщает издание Mirror, на игрока сборной Чили претендует миланский «Интер». Отмечается, что китайские владельцы клуба из Серии А готовы выделить на этот трансфер 150 млн евро.



На данный момент футболист ведет переговоры с «Арсеналом» о новом контракте, однако, по сообщениям СМИ, его условия не устраивают руководство «пушкарей».

В нынешнем сезоне 27-летний чилиец провел на клубном уровне 24 матча, забил 14 голов и отдал 12 голевых передач. Портал Transfermarkt.de оценивает игрока в 55 млн евро, а его контракт с «Арсеналом» рассчитан до 2018 года.



Отметим, что с 2007 по 2011 гг. полузащитник выступал за «Удинезе».



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