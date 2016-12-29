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Юрген Клопп: Не ломайте мне очки, иначе вас продадут, как Бентеке

Источник:  The Liverpool EchoКомментарии

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп, вспоминая январский матч с «Норвичем» (5:4), пошутил, что форвард Кристиан Бентеке был продан летом в «Кристал Пэлас» из-за того, что в том матче сломал тренеру очки, празднуя победный гол.

«Мои очки были полностью проданы. Это можно видеть на фотографии. Они в руках.

Их сломал Кристиан Бентеке. Так что не ломайте мои очки, иначе вас продадут», – приводит The Liverpool Echo слова Клоппа.

Напомним, в том матче «Ливерпуль» отыгрался со счета 1:3, вышел вперед, пропустил четвертый гол на второй добавленной ко второму тайму минуте, но все-таки вырвал победу благодаря голу Адама Лалланы на пятой добавленной минуте.

Летом «Ливерпуль» продал Бентеке в «Кристал Пэлас».

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