Юрген Клопп: Не ломайте мне очки, иначе вас продадут, как Бентеке
Главный тренер «Ливерпуля»
Юрген Клопп, вспоминая январский матч с «Норвичем» (5:4), пошутил, что форвард
Кристиан Бентеке был продан летом в «Кристал Пэлас» из-за того, что в том матче
сломал тренеру очки, празднуя победный гол.
«Мои очки были полностью проданы. Это можно видеть на фотографии. Они в руках.
Их сломал Кристиан Бентеке. Так что не ломайте мои очки, иначе вас продадут», – приводит The Liverpool Echo слова Клоппа.
Напомним, в том матче «Ливерпуль» отыгрался со счета 1:3, вышел вперед, пропустил четвертый гол на второй добавленной ко второму тайму минуте, но все-таки вырвал победу благодаря голу Адама Лалланы на пятой добавленной минуте.
Летом «Ливерпуль» продал Бентеке в «Кристал Пэлас».
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