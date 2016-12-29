Ученик Федора Емельяненко Валентин Молдавский пробился в полуфинал Гран-при Rizin
Российский боец смешанного стиля Валентин Молдавский, представляющий команду Fedor Team, пробился в полуфинал Гран-при Rizin в открытом весе. Турнир проходит в Японии.
Соперником Молдавского был польский спортсмен Шимон Баджор. Бой продлился два раунда и завершился победой россиянина единогласным решением судей.
Полуфиналы и финал Гран-при пройдут 31-го декабря.
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