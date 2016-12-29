Окслейд-Чемберлен может перейти в «Ливерпуль»
Тренерский штаб «Ливерпуля» во главе с Юргеном Клоппом раздумывает над приобретением полузащитника лондонского «Арсенала».
Как сообщает издание Daily Telegraph, «красные» проявляют интерес к Алексу Окслейд-Чемберлену. Отмечается, что сумма трансфера может составить 25 млн фунтов.
В нынешнем сезоне 23-летний футболист сборной Англии провел на клубном уровне 23 матча, забил 6 голов и отдал 6 голевых передач. Портал Transfermarkt.de оценивает полузащитника в 20 млн евро, а его контракт с «Арсеналом» рассчитан до 2018 года.
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