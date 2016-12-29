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Линус «Limmp» Бломдин достиг отметки 9 000 MMR

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Шведский игрок команды The Alliance Линус «Limmp» Бломдин достиг отметки 9 000 MMR в одиночном рейтинге Dota 2.


Полный список ТОП-200 MMR можно посмотреть по ссылке.

Напомним, что ранее достигнуть этой отметки смогли Амер «Miracle-» аль-Баркави, Артур «Arteezy» Бабаев, Ху «KAKA» Ляньчжи, Роман «RAMZES666» Кушнарев, Лассе «MATUMBAMAN» Юрпалайнен, Акбар «SoNNeikO» Бутаев, Марун «GH» Мерхей и Илья «ALOHADANCE» Коробкин.

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