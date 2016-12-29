Неймар: Я бы хотел поиграть во «Фламенго»

Форвард «Барселоны» Неймар заявил, что при условии возвращения в Бразилию хотел бы поиграть во «Фламенго», а не в родном «Сантосе».

«Если бы я мог, я бы поиграл во «Фламенго». Играть на «Маракане» было бы честью для меня. Я бы играл там весь день. Это тот клуб, за который я бы хотел выступать», – приводит Goal.com слова Неймара.

Напомним, Неймар перешел в «Барселону» из «Сантоса» в 2013 году. В октябре он подписал с клубом новый пятилетний контракт.