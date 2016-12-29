Бернардески получил предложение от «ПСЖ»

Нападающий «Фиорентины» Федерико Бернардески может перебраться в чемпионат Франции. Об этом сообщает издание talkSPORT.



По информации источника, в услугах футболиста заинтересован «ПСЖ». Отмечается, что действующий чемпион Лиги 1 уже предложил игроку контракт. Также сообщается, что в услугах итальянца заинтересованы «Манчестер Юнайтед» и «Челси».



В нынешнем сезоне 22-летний воспитанник «Фиорентины» провел во всех турнирах 24 матча, забил 10 голов и отдал 2 голевые передачи. Портал Transfermarkt.de оценивает нападающего в 16 млн евро, а его контракт с итальянским клубом рассчитан до 2019 года.