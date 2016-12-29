Федор Смолов: Через два-три года вижу себя в топ-клубе европейского чемпионата

Нападающий «Краснодара» Федор Смолов признался, что через два-три года видит себя игроком топ-чемпионата.

- Я вижу себя в топ-клубе европейского топового чемпионата - в Англии, Италии, Германии или Испании. Я себя там не просто вижу, я к этому стремлюсь. Потому что, когда у меня состоялся тот самый разговор с самим собой, я себе поставил цель. Теперь стараюсь идти к ней, - цитирует Смолова еженедельник «Футбол».

В текущем сезоне 26-летний Федор Смолов провел 18 матчей за «Краснодар» и забил 15 мячей при одной голевой передаче. Ранее сообщалось, что к нему проявляют интерес дортмундская и менхенгладбахская «Боруссия», «Кельн» и «Хоффенхайм».

