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Президент UFC: Не похоже, что Веласкес хотел проводить бой с Вердумом

Источник:  Allboxing.ruКомментарии

Президент UFC Дана Уайт прокомментировал отказ американского бойца Кейна Веласкеса провести реванш против бразильца Фабрисиу Вердума.

Веласкес за три дни до начала турнира UFC 209, который намечен на 30 декабря, заявил, что испытывает проблемы со здоровьем. Он прошел обследование, после чего врачи запретили Кейну проводить поединок. Последний, в свою очередь, остался недоволен этим решением.

«Почему Веласкес в недоумении? Его объяснение ситуации звучит так же, как то самое интервью. Звучит как будто он ну очень хотел бой. Почитайте интервью. Как по мне, так не похоже, что он хотел проводить бой. Если ты боец и за несколько дней до боя в интервью произносишь, что не можешь стоять на ногах 10 минут... Это просто безумие. 

UFC это лучшая организация в мире по боям. Он сражается с одним из лучших бойцов мира, и этот бой длится 15 минут. И если ты не можешь стоять 10 минут, то что ты собираешься делать в бою? Безответственно было бы не только с нашей стороны, но и со стороны Спортивной комиссии позволить этому бою состояться», – приводит слова Уайта Allboxing.ru.

Напомним, 13 июня 2015 года Вердум победил Веласкеса удушающим приемом в третьем раунде и отобрал у него чемпионский пояс в тяжелом весе.

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