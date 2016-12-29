Агент Хонды: Мы отклонили предложения из Китая, наш приоритет – MLS

Полузащитник «Милана» Кейсуке Хонда рассчитывает продолжить карьеру в MLS. Об этом сообщил агент 30-летнего японского игрока.

«Мы вели переговоры с несколькими китайскими клубами. Однако мы отклонили все предложения из-за возможных проблем, связанных с возможной адаптацией Кейсуке в Китае.

Наше предпочтение – MLS. Кейсуке мало играет в «Милане» и не хочет терять место в составе национальной сборной», – приводит Football Italia слова агента.

В нынешнем сезоне Хонда выходил на поле в пяти матчах серии A и не отметился ни одним результативным действием.