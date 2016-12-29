Одил Ахмедов близок к переходу в «Шанхай СИПГ»

Полузащитник «Краснодара» Одил Ахмедов близок к переходу в китайский клуб, сообщает «Спорт день за днем» со ссылкой на Sports.uz.

По информации источника, 29-летний узбекский футболист станет игроком «Шанхай СИПГ». В июне 2016 года нападающий «Зенита» Халк перешел в этот же китайский клуб. Тренирует команду сейчас экс-наставник «Зенита» Андре Виллаш-Боаш.

Ранее сообщалось, что 29-летний Ахмедов близок в переходу в китайский клуб «Шаньдунь Лунэн». В нынешнем сезоне РФПЛ хавбек провел 14 матчей, в которых отдал одну голевую передачу.

Сам футболист признался, что хотел бы поиграть в бундеслиге.

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