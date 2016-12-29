«Уфа» проведет сборы на Кипре и в Турции
Стал известен план подготовки «Уфы» к весенней части чемпионата России.
9 января футболисты выйдут из отпуска и соберутся в Москве для прохождения медобследования.
Первый учебно-тренировочный сбор в наступающем году начнется 11 января на Кипре и продлится до 22 января. После трехдневного отдыха команда соберется в Турции, где состоятся еще два сбора. Первый из них пройдет с 26 января по 7 февраля, второй – с 11 февраля по 23 февраля.
После 17 туров «Уфа» занимает в таблице РФПЛ восьмое место.
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