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Константин Сарсания: Адриано непросто будет влиться в «Спартак»

Источник:  Р-СпортКомментарии

Известный футбольный функционер и тренер Константин Сарсания считает, что бразильскому нападающему Луису Адриано будет нелегко освоиться в в «Спартаке».

Ранее футбольный агент Жилмар Велоз, чьим клиентом является форвард «Милана», сообщил, что переговоры по переходу игрока в московский клуб могут завершиться уже на следующей неделе.

«Когда Адриано играл в донецком «Шахтере», можно было сказать, что он сильнее Зе Луиша. У него есть качества для того, чтобы превосходить Зе Луиша. Но это немного разного плана игроки. Понятно, что будет полтора месяца на сборах, чтобы освоиться в новой команде. Но Адриано непросто будет влиться в «Спартак», войти в игровой ритм, он же как минимум полгода не играл толком», - цитирует Сарсанию «Р-Спорт».

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