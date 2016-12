Мирко «Крокоп» Филиппович нокаутировал Лаваля на турнире Rizin (видео)

Хорватский боец смешанного стиля Мирко Филиппович пробился в полуфинал Гран-при Rizin в открытом весе.

В четвертьфинале турнира он во втором раунде нокаутировал американца Мохаммеда Лаваля, который выступает в Bellator.

RIZIN ¼ GP - Mirko Filipović KO's Muhammed Lawal in 2R – Mirko vs. Baruto in Semifinals !!! pic.twitter.com/ctzkOqbjm9