Мирко «Крокоп» Филиппович нокаутировал Лаваля на турнире Rizin (видео)
Хорватский боец смешанного стиля Мирко Филиппович пробился в полуфинал Гран-при Rizin в открытом весе.
В четвертьфинале турнира он во втором раунде нокаутировал американца Мохаммеда Лаваля, который выступает в Bellator.
RIZIN ¼ GP - Mirko Filipović KO's Muhammed Lawal in 2R – Mirko vs. Baruto in Semifinals !!! pic.twitter.com/ctzkOqbjm9— Jolassanda (@Jolassanda) 29 декабря 2016 г.
Полуфиналы и финал Гран-при пройдут 31-го декабря. Отметим, что в полуфинал также пробился и российский боец Валентин Молдавский.
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