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Мирко «Крокоп» Филиппович нокаутировал Лаваля на турнире Rizin (видео)

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Хорватский боец смешанного стиля Мирко Филиппович пробился в полуфинал Гран-при Rizin в открытом весе.

В четвертьфинале турнира он во втором раунде нокаутировал американца Мохаммеда Лаваля, который выступает в Bellator.

Полуфиналы и финал Гран-при пройдут 31-го декабря. Отметим, что в полуфинал также пробился и российский боец Валентин Молдавский.

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