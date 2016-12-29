227 спортсменов в составе сборной России отправятся на Универсиаду в Алма-Ату

За сборную России на Всемирной зимней Универсиаде 2017 года в Алма-Ате (Казахстан) выступят 227 российских спортсменов.

- Мы еще до конца не определились с тем, кто из спортсменов будет защищать честь страны на зимней Универсиаде, до 30 декабря нам необходимо заполнить расширенную заявку на соревнования, а в начале января наступит ясность с окончательным составом. Но уже сейчас можно сказать, что российская делегация будет составлять 330 человек, из которых порядка 227 - спортсмены из 12 видов спорта. Также отправятся тренеры, врачи, массажисты, технический персонал, официальные лица, - сообщил ТАСС президент Российского студенческого спортивного союза (РССС) Сергей Сейранов.

Универсиада в Алма-Ате пройдет с 29 января по 8 февраля.

