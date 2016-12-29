Эвра не планирует уходить из «Ювентуса» в январе

Защитник «Ювентуса» Патрис Эвра рассчитывает получать больше игровой практики, но при этом не собирается уходить из клуба в зимнее трансферное окно.

В нынешнем сезоне 35-летний француз выходил в стартовом составе лишь в трех матчах серии A, однако сыграл во всех матчах Лиги чемпионов.

В связи с травмой Алекса Сандро в ближайшие две-три недели у Эвра будет больше игровой практики, однако в Интернете появляется информация о том, что француз может вернуться в Англию.

«Я не знаю, откуда появляются такие новости, – сказал агент защитника Федерико Пасторелло. – Если честно, Патрис неплохо чувствует себя в «Ювентусе». Но надо признать, что как и все игроки, он хотел бы играть больше.

Может ли он вернуться в премьер-лигу в январе? Если честно, не знаю. Все, что я могу сказать, – это то, что ничего конкретного на данный момент».

Наопмним, Эвра перешел в «Ювентус» из «Манчестер Юнайтед», в котором провел восемь лет.