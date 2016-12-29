Вадим Тюльпанов: Надеюсь, теперь стадион на Крестовском сдадут в эксплуатацию

Председатель комиссии Совета Федерации по подготовке и проведению чемпионата мира-2018 Вадим Тюльпанов прокомментировал решение Ростехнадзора выдать положительное заключение по итогам проверки стадиона на Крестовском острове.

- Очень хорошо, что заключение о соответствии выдали, мы этого ждали. Надеюсь, что теперь стадион сдадут в эксплуатацию. Хотя у меня после второго посещения стадиона в конце августа сомнений в этом не было. Это значит, что теперь арена точно примет матчи Кубка конфедераций, - приводит слова Тюльпанова ТАСС.

Новый миллиард и новый срок – почему нет повода паниковать за арену в Петербурге

Напомним, Северо-западное управление Ростехнадзора ранее объявило, что выдало заключение о соответствии стадиона на Крестовском острове техническим требованиям и проектной документации. По словам губернатора Петербурга Георгия Полтавченко, акт о вводе объекта в эксплуатацию должен быть подписан в ближайшие дни.

Строительные работы на арене завершились 26 декабря. В тот же день компания «Метрострой» и комитет по строительству заключили контракт на дополнительные работы, сумма соглашения - 952 миллиона рублей. Срок сдачи работ был продлен до 31 марта 2017 года. Первый матч на стадионе пройдет в апреле 2017 года, в нем «Зенит» сыграет против «Урала».