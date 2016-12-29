Букмекеры считают сборную США фаворитом матча с Россией на МЧМ
Букмекерские конторы отдают предпочтение сборной США во встрече с национальной командой России на групповом этапе молодежного чемпионата мира.
Победу американцев в основное время они оценили коэффициентом 1,75, тогда как виктория россиян идет за 3,26.
За ничью букмекеры предлагают щедрые 4,97.
Игра начнется сегодня в Торонто в 23:30 мск. «Советский спорт» проведет ее текстовую трансляцию.
Матч
Место и дата
29 декабря 23:30, Эйр Канада Центр, Онлайн-трансляция
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