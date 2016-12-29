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«Челси» ведет переговоры о трансфере Чичарито

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Нападающий леверкузенского «Байера» Хавьер Эрнандес попал в сферу интересов «Челси». Об этом сообщает издание Goal.

Отмечается, что тренерский штаб «синих» во главе с Антонио Конте впечатлен игрой футболиста сборной Мексики в чемпионата Германии. Источник сообщает, что «Байер» готов отпустить своего нападающего за 34 млн фунтов.

В нынешнем сезоне 28-летний форвард провел во всех турнирах за немецкий клуб 23 матча, забил 7 голов и отдал 2 голевые передачи. Портал Transfermarkt.de оценивает Чичарито в 25 млн евро, а его контракт с «Байером» рассчитан до 2018 года.

Добавим, что с 2010 по 2015 гг. игрок выступал за «Манчестер Юнайтед».

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