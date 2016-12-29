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Психолог: «Динамо» – это команда организационного хаоса, проявить себя там Смолову было очень трудно

Дмитрий Туманов
Дмитрий Туманов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Спортивный психолог Вадим Гущин объясняет причины последних успехов Федора Смолова.

«В чем причины взлета Смолова? Во-первых, он покинул вредоносную московскую среду,  которая сама по себе отвлекает молодых людей от основного занятия, - высказал свое мнение «Советскому спорту» спортивный психолог, сотрудник института медико-биологических проблем Вадим Гущин. - А в Краснодаре Федор может сконцентрироваться на футболе. Во-вторых, он оказался в «своей» команде, где чувствует себя лидером, где на него делается ставка. Он же в сборной еще себя так не проявил, а в клубе у него есть все условия, чтобы проявлять свои сильные качества. В сборной при Слуцком собралась очень приличная компания нападающих, но были не очень совместимы друг с другом, друг другу, грубо говоря, мешали. Да, политически это выглядело корректно (вот Слуцкий взял всех лучших), но люди чувствовали себя не в своей тарелке, не чувствовали, что на них делается ставка. Это очень важно, особенно для нападающего или для диспетчера – знать, что на него рассчитывают, что он – ключевой игрок. Не просто говорят: ты – мастер, давай доказывай! А когда игра организована вокруг сильных сторон этого игрока. Что для Смолова и делают в «Краснодаре».  

Потом «Динамо» – это команда организационного хаоса. Только при Черчесове вроде начало вытанцовываться, но это был короткий период. А так в последние годы, не считая периода, когда там Семшов расцвел вместе с Дани, команда пребывает в абсолютном хаосе. И проявить себя в хаосе человеку даже большого таланта очень трудно. Недаром, американские психологи говорят, что, когда игрок-звезда выбирает команду, он исходит, во-первых, из того, будет ли на него делаться ставка и надежен ли управляющий аппарат. Не будут там ли какие-то пертурбации, смена тренеров - один делает на тебя ставку, другой – нет. Люди хотят везде стабильной обстановки. А в «Динамо» ее уже давно нет», - сказал Гущин.

Напомним, Смолов по опросу еженедельника «Футбол» признан лучшим игроком России 2016 года. 

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