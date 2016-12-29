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Яна Романова: От чего я должна защищаться? От царапин на пробирках?

Источник:  Информационное Агенство России ТАССКомментарии

Серебряный призер Олимпийских игр в Сочи по биатлону Яна Романова прокомментировала свое отстранение от соревнований по подозрению в нарушении антидопинговых правил.

Ранее Независимая комиссия Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Макларена передала в IBU информацию о 31 российском биатлонисте, которые подозреваются в употреблении допинга. Двое спортсменов, фамилии которых не были обнародованы, были отстранены от соревнований. Итальянская La Gazzetta dello Sport опубликовала информацию, согласно которой отстраненными спортсменками являются Ольга Вилухина и Яна Романова. 

- Я уверена, что все мои пробы чистые, мне нечего скрывать. Но глядя на все, что происходит сейчас вокруг нашего спорта, на все эти доклады, списки и массовые отстранения спортсменов, я понимаю, что ситуация может сложиться так, что мне придется защищаться. Вопрос только в том, от чего защищаться - от царапин на пробирках? - сказала Романова ТАСС.

Напомним, что Романова выступала в составе сборной России с 2008 по 2015 годы. 

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