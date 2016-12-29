РФС продлил контракт с главным тренером женской сборной России Фоминой
Российский
футбольный союз продлил контракт с главным тренером женской национальной
сборной России Еленой Фоминой до конца 2017 года.
Под руководством этого специалиста команда завоевала путевку на чемпионат Европы, который пройдет летом 2017 года в
Голландии. Соперницами наших футболисток по группе там будут сборные Италии,
Швеции и Германии.
- Мне очень приятно, что после достаточно тяжелого отборочного
цикла, по итогам которого мы завоевали прямую путевку на Чемпионат Европы-2017,
мне вновь доверили управление женской национальной сборной России, - сказала Фомина. - Хотела бы
поблагодарить руководство Российского футбольного союза за оказанное доверие в
преддверии очень значимого соревнования, за возможность проявить себя на более
высоком уровне! В следующем году нам предстоит много работы, нас ждут очень
ответственные выступления – сначала финальная стадия Евро в Голландии, а затем старт
квалификации Чемпионата мира-2019. Со своей стороны мы представим программу
подготовки к этим турнирам, чтобы было понимание, в каком направлении предстоит
работать. Хочу пожелать всем нам – игрокам, тренерам, болельщикам - побольше
побед в 2017 году!